Lazio, Baroni mette Zeman nel mirino: l'obiettivo contro il Napoli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Alle spalle l'importante e netta vittoria sul Monza, la Lazio è già focalizzata sulla prossima sfida, contro il Napoli di Antonio Conte. Gli azzurri arriveranno all'Olimpico reduci dal pari contro l'Udinese e soprattutto con l'Inter alle spalle ora a solo una lunghezza. L'obiettivo della squadra di Baroni però è chiaro: provare a battere gli azzurri per la terza volta in stagione dopo il successo del Maradona e quello dell'Olimpico in Coppa Italia.

Come riporta l'edizione odierna de il Corriere dello Sport la Lazio vuole calare il tris come fece Zeman nella stagione 1994/1995. Tre su tre per il boemo: un successo in campionato (5-1) e due successi ai quarti di finale di Coppa Italia (1-0;1-2). Baroni vuole replicare dopo aver dominato all'Olimpico per 3-0 e aver espugnato il Maradona con la rete di Isaksen. I biancocelesti avranno una settimana per preparare una di quelle gare che il tecnico adora giocare e per le quali passa la crescita della sua squadra.