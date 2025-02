Lazio, Baroni sorride: la rosa si allarga, tornano le rotazioni

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Il gruppo si allarga. È entrato un play come Belahyane, un difensore centrale mancino come Provstgaard e un jolly offensivo come Ibrahimovic. Sono tre under 22, hanno portato l'elenco dei giocatori utilizzabili in Serie A a 26 (3 portieri, 9 difensori, 6 centrocampisti, 8 attaccanti).

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, ora la rosa della Lazio è più completa. Il problema restano gli infortuni: Baroni spera di recuperare il prima possibile Lazzari e Tavares, poi Vecino e Patric (reduce dalle cure a Barcellona). A Cagliari si è fermato anche Hysaj, si teme un lungo stop. Pellegrini, invece, è stato escluso per far spazio a Basic, un centrocampista in più.

Ora aumenteranno le rotazioni. Febbraio è un mese libero da impegni, la Lazio giocherà una volta a settimana fino ai quarti di Coppa Italia contro l'Inter (26 febbraio). Poi si scenderà in campo ogni tre giorni. Lì sarà fondamentale l'utilizzo di tutti, come fatto nella prima parte di stagione. Baroni aspetta di avere la rosa totalmente a disposizione per proseguire il suo percorso.