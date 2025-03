Lazio, Belahyane vuole la fiducia di Baroni: la sosta per farsi notare

RASSEGNA STAMPA - Si entra nel vivo della stagione, la sosta per le nazionali è solo l'ultimo periodo in cui ci si potrà fermare. Dopo di essa, Belahyane spera di ottenere più minutaggio. La società l'ha chiesto esplicitamente, può diventare anche una necessità per Baroni. Tutti saranno utili e tutti saranno indispensabili: il calendario metterà di fronte Torino, Atalanta, il doppio confronto con il Bødo/Glimt intervallato dal derby con la Roma. Belahyane avrà sicuramente le sue occasioni, Guendouzi e Rovella sono stati convocati e nelle ultime settimane sono stati utilizzati a oltranza da Baroni.

Al rientro, il centrocampista ex Verona potrebbe far rifiatare maggiormente i due nazionali almeno in campionato, visto che non fa parte della lista per l'Europa League. Non solo poi: Vecino è rientrato da poco e già ha disputato 3 partite in 6 giorni; Dele-Bashiru invece ha accusato nuovi fastidi alla caviglia infortunata a Venezia.

Belahyane ha pazientato nell'ultimo mese e mezzo. Ha giocato nel 4-2-3-1 e può giocare nel 4-3-3, ha bisogno di più minutaggio. Come riporta il Corriere dello Sport, il campo finora l’ha trovato con il contagocce. Ha giocato 50 minuti con il Venezia (Rovella era squalificato, Vecino ancora indisponibile, Dele-Bashiru si fermò nel primo tempo per una distorsione alla caviglia), poi 26 contro l’Udinese e 12 nella trasferta di Bologna, quando ormai il risultato era già abbondantemente compromesso.

Baroni ora è stato responsabilizzato maggiormente da Lotito, il poco utilizzo di Belahyane è stato uno dei motivi degli attriti che hanno reso necessario l'incontro. Il marocchino adesso cerca di tornare in fiducia, sfrutterà la sosta per convincere Baroni che anche lui può essere una pedina importante per il suo scacchiere.