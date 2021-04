Lazio - Benevento, Inzaghi torna all'albero di Natale: gara speciale anche per Gaich

Il countdown sta per terminare. È tutto pronto per Lazio-Benevento, match valido per la trentunesima giornata di Serie A, in programma questo pomeriggio alle 15. Due squadre pronte a darsi battaglia per obiettivi di classifica ben diversi. I biancocelesti per dare continuità alla propria corsa Champions, i giallorossi per trovare punti fondamentali in ottica salvezza. Sfida speciale e delicata per Filippo Inzaghi che non si ritroverà di fronte suo fratello, ancora positivo al Covid, ma sa quello che Simone ha trasmesso alla sua squadra. Pippo vuole arginarlo ed ha già pronto il cambio di modulo. Si torna al 4-3-2-1 ad albero di Natale usato praticamente sempre dai campani nella prima parte di stagione. Pochi dubbi sui centrali di difesa. Saranno Glik e Barba a provare ad arginare Immobile, a secco di gol da troppe partite. Sugli esterni possibile rientro di Letizia dopo l'infortunio al flessore, con Depaoli sull'altra corsia. Quattro nomi per sole due magliette sulla trequarti. Insigne, Sau, Iago Falque e Caprari si giocano il posto alle spalle dell'unica punta che sarà, molto probabilmente, Adolfo Gaich. Per l'attaccante giallorosso, che ha portato alla vittoria i suoi contro la Juventus, sarà una sfida particolare. L'ex San Lorenzo è stato corteggiato anche dalla Lazio che poi però ha preferito virare su Muriqi.