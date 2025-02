Lazio, Bernabé in causa con Lotito? "Se Olympia deve restare, resterà"

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Olympia è tornata a volare, non all'Olimpico ma in Brianza, in occasione del match Folgore Caratese-Breno di Serie D. C'era naturalmente anche Juan Bernabé, ex falconiere della Lazio, che ha rivelato sui social di trovarsi ancora a Formello: "Sono nella mia casa finché la legge lo permette".

Come spiega Il Messaggero, Bernabé sta chiudendo altri contratti dal suo alloggio nel centro sportivo, lo stesso da 15 anni, nonostante il certificato di 30 giorni sia scaduto. In questo momento, infatti, sarebbe in atto una causa tra lui e la Lazio e il falconiere lascerà la sua camera solo dopo aver trovato un accordo con la società. Lo stesso vale per Olympia e Flaminia, le sue due aquile.

Il club è in trattativa con una falconiera donna e deve cercare nuove aquile a meno che non si trovi un punto di incontro tra i legali delle parti: "Le aquile sono mie e le porto con me, a meno di altri accordi legali. Se Olympia deve restare, resterà, perché prima di me viene la tifoseria", ha riferito Bernabé.