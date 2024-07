Lazio, c'è folla sulla trequarti: ecco chi è in pole per la maglia da titolare

Marco Baroni ha un intero mazzo di carte in cui pescare, a seconda di chi ha visto meglio in allenamento e chi sta meglio a livello fisico, per quanto riguarda i trequartisti. Come sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il tecnico ha visto l'arrivo di Dele-Bashiru e Castrovilli, che vanno ad aggiungersi ai giocatori che erano già presenti in rosa. Con l'infortunio del nigeriano e l'arrivo di ritiro dell'ex Fiorentina, Matteo Guendouzi sembra essersi preso la pole position sulla trequarti, scortato da Vecino al fianco di Rovella, il francese è avanzato nella posizione che di fatto ricopriva anche a Marsiglia.