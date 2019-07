Lazio, Caicedo fuori con l'Entella: il motivo dello stop

La Lazio cala la manita all'Entella. Correa e Patric sono stati i mattatori di giornata, con la regia sopraffina di Luis Alberto. Nell'ultima mezz'ora l'attacco è stato affidato ad Adekanye e André Anderson, con il brasiliano adattato nel ruolo di seconda punta per far fronte all'assenza di Caicedo. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei per l'ecuadoriano soltanto uno stop precauzionale: si facevano ancora sentire i carichi pesanti dei giorni precedenti e si è preferito tenerlo fuori. Nessuna paura, Felipe già pensa alla sfida di sabato con il Mantova.

