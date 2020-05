Lazio, Calori ricorda il 2000: "Juventus scarica, il terreno era praticabile"

RASSEGNA STAMPA - Non ha mai indossato la maglia della Lazio, ma per tutti è un eroe. Alessandro Calori ha di fatto regalato ai biancocelesti il secondo Scudetto della loro storia. La sua rete con il Perugia ha piegato la Juventus e permesso a Simone Inzaghi e compagni di cucirsi il tricolore sul petto. Giovedì sarà il ventesimo anniversario di quello storico giorno e il difensore ripercorre quella pazza giornata al Curi. Tutto ha inizio la settimana prima, quando in Juventus - Parma viene annullato un gol a Cannavaro. Le polemiche divampano e i tifosi biancocelesti sono pronti a scendere in strada. Gaucci, patron degli umbri, assicura che i suoi avrebbero dato il massimo nell'ultima giornata. Poi la partita inizia e con lei anche la pioggia. I piemontesi sbagliano tantissimi gol e si va all'intervallo sullo 0-0. Sulle pagine di Libero, Calori ricorda che entrambe le squadre non volevano tornare in campo e rimandare il match. Le polemiche, però, sarebbero state troppe e così Collina prende tempo affidandosi anche al terreno di gioco di Perugia, all'epoca tra i migliori per il drenaggio dell'acqua. Dopo 75 minuti la gara riprende e il terreno, come ripete l'ex centrale, era assolutamente praticabile mentre la Juventus sembrava spompata da una stagione lunga che l'aveva vista in campo da luglio per l'Intertoto. Al quarto minuto della ripresa Calori trova l'angolino basso e batte Van der Sar e per lui, da sempre tifoso bianconero, un po' è un dispiacere ma è un professionista e deve fare il proprio lavoro. La Juventus non riuscirà a pareggiare e all'Olimpico esplode la festa per uno Scudetto impensabile. Il ragazzo di Arezzo vuole che come allora Collina, qualcuno si assuma la responsabilità e decida in fretta se ripartire o meno. Sarà complicato, ma se il campionato dovesse riprendere i valori sarebbero azzerati. Calori è sicuro: "Juventus leggermente favorita, ma la Lazio può contrastarla". Sui biancocelesti l'ex difensore ha le idee chiare: "Inzaghi e Tare hanno scelto pezzo per pezzo: Milinkovic Savic, Luis Alberto, gente che nessuno conosceva. Hanno creato uno spirito, un'identità di gruppo e un gioco con principi giusti".