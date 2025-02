Lazio | Cambiano le gerarchie in difesa: Marusic rinnova, ma Pellegrini...

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Cambiano le gerarchie nella retroguardia biancoceleste. Marusic era l’alternativa di Lazzari, s’è preso il posto sfruttando anche gli infortuni dell’ex Spal. E proprio il montenegrino, come riporta il Corriere dello Sport, in settimana firmerà il rinnovo fino al 2027 con opzione 2028 (a favore della Lazio). L’accordo è stato trovato nei giorni scorsi, contratto da 1,8 milioni (lo stesso ingaggio attuale) più nuovi bonus. Scala le gerarchie anche Hysaj, il quale prima era considerato un esubero e per questo era finito fuori da tutte le liste; oggi invece è riuscito a riconquistare spazio e fiducia, rientrando in lista e meritandosi una maglia da titolare a Cagliari. Nuno Tavares non si tocca, è l'unico assente nel discorso relativo alle gerarchie. Ma Pellegrini? Il terzino biancoceleste, che in estate verrà riscattato dalla Juventus per 4 milioni di euro, rischia l'esclusione dalla lista europea. Sempre lo stesso quotidiano riporta come dopo l’esclusione di Verona qualcosa sia cambiato per la società. Pellegrini ci era rimasto male, non l’ha nascosto, s’aspettava di giocare, sembrava una scelta logica in quanto era squalificato contro la Real Sociedad, ma giocò Tavares entrambe le gare e finì stirato. La società non ha gradito l’atteggiamento di Pellegrini e ha riflettuto sulla sua cessione. Si era mosso il Como, ma il terzino non ha accettato di muoversi solo in prestito. Ora la Lazio potrebbe escludere lui.