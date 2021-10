Lazio, Casiraghi: “Immobile come Signori. Vi svelo l’obiettivo dei biancocelesti”

RASSEGNA STAMPA - L’entusiasmo della Lazio reduce dalla vittoria del derby e con i Lokomotiv in Europa è stato frenato dal Bologna che al Dall’Ara si è imposto per 3 a 0. Una sconfitta amara per la squadra di Sarri che adesso, con la sosta dovuta alle nazionali, avrà tempo per riflettere e recuperare in vista della prossima gara contro l’Inter. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, l’ex calciatore biancoceleste Pierluigi Casiraghi ha esposto il suo pensiero in merito e ha dichiarato: “C’è bisogno di tempo per metabolizzare le idee calcistiche di Sarri. Polemiche? Una mezza giornata in più di riposo può fare la differenza a certi livelli. Immobile? È una certezza. Come Signori? Ruoli diversi ma due leader. Hanno in comune il senso del gol. Obiettivo? La Lazio deve puntare a entrare in Champions".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Nations League, è il giorno di Italia-Spagna: come funzionano le fasi finali