Lazio, Castellanos è finalmente esploso: ma sui gol di testa...

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Baroni si gode il terzo migliore attacco della Serie A e soprattutto Taty Castellanos, che sembra finalmente essere esploso. L'argentino è il miglior marcatore della Lazio in campionato e in generale se si conta anche l'Europa League. In 12 presenze conta già più reti di tutta la scorsa stagione, con un sette gol e una media di una rete ogni 355 minuti.

Come racconta il Corriere della Sera, a Como Castellanos ha segnato per la prima volta fuori dalla regione, andando a migliorare ancor di più il suo rendimento. Il paradosso è che lo scorso anno aveva segnato tre reti di testa, mentre in questa stagione, nonostante il gioco di Baroni permetta molte più occasioni in tal senso, è ancora a zero. Probabilmente si tratta solo di una questione di tempo, con l'argentino che si sente finalmente al centro del progetto ed è pronto a stupire ancora.