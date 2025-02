Lazio, Castellanos e il dilemma del gol: nessuno calcia in porta più di lui

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Castellanos deve fare il salto da centravanti a bomber, ma per il momento spara ancora troppo spesso a salve. Il Taty è l’attaccante che più di tutti prova a colpire, spesso però senza affondare. Stando ai numeri riportati dal Corriere dello Sport, nessuno ha tirato maggiormente in Serie A (29 conclusioni nello specchio, al pari di Krstovic), eppure la rete continua a sfuggirgli. L'ultima rete in campionato risale al 21 dicembre contro il Lecce; mentre nel 2025 ha segnato contro la Real Sociedad in Europa League. Troppo poco. Ha alzato il livello del suo gioco, si è trasformato nel punto di riferimento offensivo di Baroni. Ha raggiunto la doppia cifra stagionale (7 gol in Serie A, 3 in Europa), ma per diventare un bomber da 20 reti a campionato servono ancora più cinismo e precisione.