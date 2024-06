Lazio-Castellanos, seconda chiamata: il Taty si riscalda per Auronzo

Fonte: Fabrizio Parascani

RASSEGNA STAMPA - Valentin Castellanos si è appena messo alla spalle la prima stagione in maglia biancoceleste. Sono 6 le reti del centravanti argentino nel suo primo anno in Italia, l'obiettivo è far crescere questi numeri. Il Taty ha comunque dimostrato tanta grinta, qualità tecniche e ottime capacità nel gioco aereo e in quello di sponda. La serata più luminosa sicuramente quella in Coppa Italia nella semifinale di ritorno con la Juve con due gol e l'illusione della qualificazione.

Il Taty ha voglia di rilanciarsi e migliorare il suo score personale. Come riporta Il Corriere dello Sport, è pronto al suo secondo ritiro di Auronzo e a giocarsi le sue carte nel ballottaggio con Immobile e un eventuale terzo attaccante La Lazio spera che la gestione Baroni possa valorizzarlo ancora di più per alzare il rendimento personale e la produzione offensiva di tutta la squadra.

