Lazio, Castellanos tra i più attesi: vuole ritrovare il gol allo Stadio Olimpico

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Ancora non è arrivato il momento dei bilanci e delle considerazioni finali; c'è da fare un ultimo passo per tentare di coronare una stagione fatta di alti e bassi, ma che ha saputo regalare grandi emozioni ai tifosi biancocelesti.

Domenica all'Olimpico arriva il Lecce; la compagine allenata da Marco Giampaolo ha bisogno di punti salvezza e dunque si batterà fino alla fine per raggiungere il suo obiettivo. Baroni, dal canto suo, sa di poter contare sul talento e sul carisma del Taty Castellanos.

L'attaccante argentino, come evidenzia l'edizione odierna del Crriere dello Sport, vuole tornare a segnare tra le mure amiche; non accade dalla rete realizzata in casa contro il Monza. Dal punto di vista mentale il Taty è forte anche della preconvocazione ottenuta con la sua Argentina: convincere ancor più il commissario tecnico Lionel Scaloni sarà un ulteriore stimolo che potrebbe spingerlo a trovare la via del gol.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.