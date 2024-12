Lazio, Castellanos vuole alzare il ritmo: Roma e Atalanta nel mirino

RASSEGNA STAMPA - È stato un piacere veder giocare Castellanos a Lecce. Ha fatto di tutto, forse anche di più. Non solo il gol, ha anche creato occasioni per i compagni. Quasi come fosse un trequartista. Era un po' che non sfoggiava una prestazione così, ma quando lo fa vien da pensare ad un centravanti dirompente, che il gol lo vede e lo sente. Prima c'era l'ombra di Immobile, ma ora il Taty vuole far vedere che può essere lui il protagonista. Come riporta il Corriere dello Sport, l'argentino è a quota 7 gol ed è quinto nella classifica cannonieri. Inoltre conta un assist e la partecipazione totale è di otto reti in campionato, una in più rispetto a quelle fatte registrare in tutta la scorsa stagione. La partita di Lecce deve essere un punto di partenza per dimostrare il centravanti che può essere sempre. Ora davanti ci saranno Roma e Atalanta, l'occasione giusta per far vedere a tutti che il Taty è uscito dall'ombra.