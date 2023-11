Lazio, Cataldi e il derby della svolta: il regista vuole riprendersi la scena

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Danilo Cataldi è tornato nel blocco dei titolari nel derby, il match notoriamente più sentito in casa Lazio. Mister Sarri lo ha rilanciato dopo due quasi mesi dall'ultima volta. Come riportato da "Il Corriere dello Sport" era infatti da Lazio-Monza che non giocava dall'inizio, per questo il rischio poteva essere potenzialmente enorme. Ed invece al cospetto dei due attaccanti della Roma Dybala e Lukaku si è ben distinto chiudendo ogni linea di passaggio ed oscurando i due assi nella manica di Mourinho.

GERARCHIE - Sarri sembrava ormai deciso nel ruolo di play maker: Rovella in campionato e Vecino in Champions League. L'uruguaiano anche lo scorso anno ha agito varie volte in quella posizione garantendo imprevidibilità ed equilibrio. Allo stesso tempo è arrivata crescita dell'ex Monza che sembrava aver precluso ogni possibilità a Danilo. Grazie alla prestazione nella stracittadina il numero 32 spera di aver cambiato nuovamente le carte in tavola e di poter trovare maggior spazio dopo la sosta.

GRINTA - In questa fase era entrato solo a Reggio Emilia contro il Sassuolo, match in cui aveva colpito un palo a dir poco clamoroso con un tiro di pregevole fattura da fuori area. Sarri ha provato a spronarlo affermando che giocava meno perché stava rendendo meno e alla fine ha ottenuto l'effetto sperato visto che Danilo si è rimboccato le maniche e ha convinto nuovamente il tecnico biancoceleste a schierarlo. La concorrenza è tanta, ma Cataldi è pronto a dire la sua in questa stagione ricca di impegni.