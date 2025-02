Lazio, chi sostituisce il Taty? Da Dia a Pedro fino a Noslin e Tchaouna: le opzioni

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Quanti sostituti per il Taty Castellanos. Baroni pensa a tutte le opzioni per sostituire l'attaccante argentino, ai box per un mese. C'è la possibilità di Dia centravanti, di Pedro falso nove, di Noslin e anche di Tchaouna, senza dimenticare che anche Ibrahimovic, che attende ancora l'esordio, può ricoprire quel ruolo.

Per il Venezia sicuramente ci sarà un Dia a pieno servizio, visto che con il Napoli era partito dalla panchina per poi entrare e incidere nel secondo tempo. Potrebbe essere confermata la sua posizione da trequartista, che quindi aprirebbe il ballottaggio sul centravanti tra Noslin e Pedro (con Tchaouna più staccato), come riportato da Il Corriere dello Sport.

Se invece il senegalese dovesse muoversi da prima punta, allora il dubbio sarebbe alle sue spalle tra lo stesso Pedro e Dele-Bashiru, che però servirà in mediana per la squalifica di Rovella. Tutto ruota attorno alla sostituzione del Taty. Da quel punto di vista Baroni ha tante possibilità per mettere in campo la sua Lazio, ora deve fare solo le su scelte.