Lazio, Chiellini minimizza: "Si godano il momento, non durerà"

La Lazio insegue un sogno che si chiama scudetto, ma sulla sua strada c'è la Juventus che di vittorie se ne intende. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, i bianconeri non sono però impassibili davanti al bel campionato degli uomini di Inzaghi. Lo sa bene Giorgio Chiellini, che rilancia anche l'Inter nella corsa scudetto e manda un messaggio alla Lazio: "Perché tutti danno l’Inter per morta? Conoscendo l’allenatore e i giocatori non la trascurerei, in un mini campionato matto 9 punti sono niente. E se batte la Samp in casa i punti scendono a sei. Certo, la Lazio sta facendo un percorso bellissimo. Ha acquisito la concretezza e l’equilibrio difensivo che le mancavano, davanti ha sempre fatto paura, attacca benissimo, ricordo un 6-1 alla Samp. Alberto, Milinkovic e Ciro sono poesia. Si godano questo momento, ma non in eterno".