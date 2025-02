Lazio, con Belahyane e Vecino possibile ritorno al 4-3-3: lo scenario

RASSEGNA STAMPA - Baroni aveva trovato la sua quadra con un 4-2-3-1 offensivo, ma l'assenza di giocatori come Rovella e Castellanos rende il tutto più complicato. Ieri Vecino è tornato ad allenarsi in gruppo, oggi deciderà se convocarlo contro l'Inter o domenica contro il Milan. Come riporta il Corriere dello Sport, il rientro dell'uruguaiano è fondamentale poiché è in grado di regalare al tecnico un'opzione in più: il 4-3-3. Uno tra Castellanos e Dia rimarrebbe in panchina, ma in questo momento il Taty è fuori per infortunio. Molto utile sarebbe anche Belahyane, entrato molto bene contro il Venezia e che ha anche ricevuto i complimenti del tecnico. Sarà sicuramente una risorsa in tutti e due i moduli, avrà spazio tra Inter e Milan perché Dele-Bashiru è dato out per due partite. Forse è presto per dirottare verso il 4-3-3, Inter e Milan sono due impegni troppo vicini. Il rientro imminente di Vecino però tenta l'allenatore, soprattutto quando tornerà titolare a pieno regime il 4-3-3 può diventare un'arma.