Lazio, con il Sassuolo la terza sconfitta consecutiva: non capitava dal 2018

Tre su tre: Milan, Lecce e Sassuolo. In queste tre occasioni la Lazio non è riuscita a conquistare nemeno un punto, eguagliando una situazione che non capitava da ben due anni. Tre partite, zero punti. Prima di ieri accadde nel 2018, quando la squadra di Inzaghi incontrò Milan, Genoa e Napoli e non riuscì ad imporsi con nessuna di queste formazioni, come si legge dalla rassegna stampa di Radiosei.

BLACKOUT - I biancocelesti stanno vivendo un periodo di totale oscurità: mancanza di gioco, mancanza di grinta e, come risultante, mancanza di punti. Le tre battute d'arresto e molto altro ricordano la stagione vissuta due anni fa che ha portato alla non qualificazione in Champions: inizio con i botti e finale critico, con molti punti persi qua e là. Per far sì che non si ripeta lo stesso finale horror, Inzaghi deve dare una strigliata a tutti e cercare di fare al più presto i 4 punti che servono per garantirsi la partecipazione alla prossima edizione del torneo più prestigioso d'Europa.