Lazio, con Peruzzi niente da fare: è un addio silenzioso

Il matrimonio tra la Lazio e Angelo Peruzzi è definitivamente concluso. Dopo gli attriti con la società già nella passata stagione, quest'anno le parti non si sono trovate su altre questioni allargando di fatto una ferita già aperta. Dopo 5 anni da club manager biancoceleste l'ex portiere, molto amato all'interno dello spogliatoio, non rivestirà più questo ruolo. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei le sue dimissioni sono arrivate intorno al 20 luglio quando la squadra era in ritiro ad Auronzo, motivate dal ruolo marginale all'interno della società lamentato da Peruzzi stesso. Un addio silenzioso che non rende merito all'importanza della sua figura in questi ultimi anni.