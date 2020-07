Lazio, contro il Milan senza Immobile e Caicedo: sale la quota della vittoria

Senza Ciro Immobile e Felipe Caicedo, che nella prossima giornata sconteranno la squalifica, non sarà la stessa Lazio quella che sfiderà il Milan sabato sera all'Olimpico. La gara contro i rossoneri sembra essere un rebus anche per i betting analyst, tanto che le quote hanno subito significative variazioni negli ultimi giorni. All'apertura delle scommesse, e dunque prima del match con il Torino, la vittoria della squadra di Simone Inzaghi era offerta a 2,00 su Snai, con un buon margine di vantaggio sul 3,50 del Milan. Subito dopo la partita contro i granata, riporta la rassegna stampa di Radiosei, la quota si è impennata, arrivando a 2,60, mentre quella dei rossoneri è scesa fino a 2,80. Una sfida alla pari, finché gli uomini di Pioli si sono complicati la vita, pareggiando in extremis contro la Spal. Questo ha convinto gli analisti a ritoccare nuovamente le quote: la Lazio è scesa a 2,35, mentre il Milan si gioca a 3,05. Il pareggio, infine, vale 3,25.

Lazio, Adekanye corre verso il recupero: "Mi manca il campo"

