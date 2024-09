Lazio, contro il Torino per sfatare il tabù trasferta: tutti i numeri

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Terza trasferta in una settimana. Da domenica scorsa contro la Fiorentina a questa domenica contro il Torino, passando per la Dinamo Kiev ad Amburgo. La Lazio ha fatto bene in casa e male fuori: ha vinto contro Venezia e Verona, pareggiato contro il Milan e perso contro l'Udinese e contro la Viola, tra l'altro le gare più condizionate dagli episodi arbitrali.

Ora sotto ai granata. La formazione di Baroni proverà a strappare punti visto che tre partite perse lontano dall'Olimpico non si verificano dal 1969/79. La squadra di Vanoli però è un osso duro soprattutto di fronte ai suoi tifosi (imbattuto per 15 partite su 16), e l'ha dimostrato in questo inizio di stagione. La Lazio può comunque contare sui numeri: non ha perso nessuna delle ultime cinque trasferte contro il Torino in Serie A (3 vittorie e 2 pareggi), come riportato da Il Corriere dello Sport.