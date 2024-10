Lazio, contro l’Empoli gli italiani avranno una spinta in più

Fonte: Chiara Scatena - Lalaziosiamonoi

La Lazio ospita l’Empoli per la gara delle 15, una partita difficile contro una delle migliori difese del campionato. Al momento attuale si può considerare uno scontro diretto, essendo entrambe le squadre a 10 punti, e la Lazio ce la metterà tutta per migliorare la classifica prima della sosta e per centrare la quarta vittoria consecutiva tra campionato e Coppa.

Come riporta Repubblica, ci sarà una spinta in più specialmente dagli italiani, in particolare Zaccagni. Nella lista dei convocati di Spalletti per la Nations League non figura nessun biancoceleste: niente Provedel, Rovella, né tantomeno, appunto, il capitano. C’è da aspettarsi dunque che tutti e tre saranno ancor più motivati per dimostrare al ct azzurro di aver commesso un errore escludendoli dalle gare contro il Belgio e Israele.