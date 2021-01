Lazio, Cordelli: "Uomo derby? Punto su Luis Alberto"

La settimana del derby è iniziata e tra due giorni Lazio e Roma scenderanno sul campo dell'Olimpico per giocare una delle partite più attese dell'anno. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei Franco Cordelli, critico teatrale e tifosissimo dei biancocelesti, "Sta aspettando la gara a luci spente". Nell'intervista Cordelli parla anche dell'inizio di campionato della squadra di Inzaghi: "Alla ripresa del campionato non ho più ritrovato la mia Lazio. Non ho più rivisto l’entusiasmo di prima,nonostante la qualificazione agli ottavi di Champions. Solo partite noiose e questo mi dispiace. Uno si chiede il perché, ma io non so rispondere". Infine alla richiesta su chi sarà l'uomo derby la risposta è: "Luis Alberto, quando gioca bene gira tutta la squadra ma punto anche su Milinkovic".

