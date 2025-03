Lazio, così non va: i tanti gol subiti sono un problema. E per la Champions...

RASSEGNA STAMPA - Nove giornate per sistemare il reparto arretrato e invertire il trend. Troppi gol subiti: 41 in campionato, più del totale degli ultimi due anni (30 nel 2022/23; 39 nel 2023/24). Rispetto a un anno fa, la Lazio aveva incassato 33 reti, 8 in meno rispetto ad adesso. Ma ora è sesta, mentre dodici mesi fa era nona, come riportato da Il Corriere dello Sport.

Per il finale di stagione servono gli accorgimenti giusti e una crescita significativa nella fase difensiva: nessuna squadra con questi dati è mai riuscita a centrare la qualificazione in Champions League, lo dicono i numeri. La Lazio ha una media di 1,41 gol subiti a partita, che proiettata sull'intero campionato porterebbe il totale a più di 53 reti (ora 41 in 29 giornate).

Dal 1999/2000 a oggi, anno del secondo scudetto biancoceleste, la squadra con la media gol peggiore a entrare in Champions è stato proprio l'ultimo Milan di Pioli, con 49 gol subiti l'anno scorso (1,28 a partita). Per il rush finale la Lazio deve superare i limiti mostrati nel corso della stagione, migliorando a livello collettivo e individuale. È fondamentale per giocare un ruolo da protagonisti nelle ultime giornate.