Lazio, crescita record: Baroni ha costruito una macchina da gol. E in classifica...

RASSEGNA STAMPA - Dopo 12 giornate di campionato e 4 di Europa League, la Lazio si trova al secondo posto in Serie A e davanti a tutti nella maxi-classifica europea. È riuscita a raggiungere questi risultati grazie a un calcio spumeggiante, votato sempre all'attacco, al divertimento e soprattutto ai gol. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, rispetto allo scorso anno i biancocelesti hanno segnato praticamente il doppio. L'allora squadra di Sarri (al decimo posto) era a quota 13 reti (e altrettante subite). Ora, con Baroni, la statistica segna 25 (e 14 incassate): un totale di +12.

Nessuno ha fatto meglio come rendimento paragonato alla stagione passata. Nemmeno l'Atalanta di Gasperini, a +11. Un exploit del genere non si vedeva dal 2020/21, quando alla stessa giornata, la dodicesima, i gol realizzati erano proprio 25. È un richiamo al passato ma con un piglio nuovo, moderno: 25 punti in classifica dopo 12 gare la Lazio non li aveva dalla stagione 2017/18. Quest'anno però sembra esserci un clima diverso, una sensazione di stabilità e solidità che si consolida partita dopo partita.

Come scrive il quotidiano, la squadra di Baroni si diverte, fa divertire, segna e non si accontenta mai. Il tecnico ha lavorato molto sul gioco, è evidente, ma anche e soprattutto sulla mentalità. L'aggressività e la concentrazione che i giocatori mettono in campo ha pochi eguali, e l'aumento dei gol segnati è la testimonianza di una consapevolezza diversa. Nessuno sa se la Lazio riuscirà a tenere questo ritmo, ma il lavoro fatto fino a oggi sta alimentando sogni e speranze per una grande stagione.