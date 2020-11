Lazio, Crespo: "In Italia ho giocato con squadre di altissimo livello"

Chi meglio di Hernan Crespo può dare consigli ai giovani attaccanti? L'ex attaccante argentino è intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport per analizzare il profilo di Giovanni Simeone, figlio di Diego e centravanti del Cagliari: "Giovanni deve essere più cattivo in mezzo all’area. I difensori devono avere paura di lui. Se avesse la grinta del padre... Simeone è un grande centravanti, non è semplice fare tanti gol in Italia pur giocando in squadre che non sono in prima fascia. Io, con il Parma dei tempi d’oro, con la Lazio, con l’Inter e con il Milan, sono sempre stato in club di alto livello: mi arrivavano venti palloni a partita, avevo più possibilità".

LAZIO, LOTITO CONTATTA ROBERTO RAO PER LA COMUNICAZIONE

LAZIO, LAZZARI TORNA TITOLARE A CROTONE

TORNA ALLA HOME