Lazio, D'Amico: "Luis Alberto ha fantasia ed estro, ma..."

RASSEGNA STAMPA - Vincenzo D'Amico ha parlato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport commentando la situazione di Luis Alberto. Lo spagnolo resta in attesa di capire se il Siviglia affonderà il colpo per riportarlo in Andalusia. L'ex campione d'italia del 74 dice che senza il Mago la squadra di Sarri perderebbe fantasia ed estro perché nessuno in rosa ha le sue caratteristiche. D'Amico si rivede nell'ex Liverpool per la sua propensione agli assist e teme che un addio del numero dieci potrebbe essere pesante anche per gli altri calciatori, Immoble in primis. Tuttavia non sarebbe tutto negativo come spiega lui stesso: «Sarri sarebbe soddisfatto se arrivasse Ilic. Nell'ultima stagione Luis Alberto a volte è sembrato un po' indolente. Conta la qualità. Con Milinkovic, Ilic, Marcos Antonio, Vecino e Basic ci sarebbero 5 giocatori di livello per 3 posti».