Lazio, da Kiyine ad Escalante: ecco chi ci sarà in ritiro ad Auronzo

Due giorni e la Lazio partirà per il consueto ritiro ad Auronzo di Cadore dove si preparerà per la nuova stagione. Partiranno con il gruppo non solo i senatori ed elementi chiave della squadra: Immobile, Luis Alberto, Acerbi, Milinkovic, Starkosha etc. Ci saranno anche dei volti nuovi e dei ritorni. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, Inzaghi porterà con sé in Veneto anche Kiyine e Akpa Akpro, prelevati dalla Salernitana, Badelj, rientrato dal prestito alla Fiorentina, il giovane Armini, Djavan Anderson e Gonzalo Escalante, primo e unico acquisto (a parametro zero) della società sin qui.

