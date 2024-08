Lazio, dai fast-food alla Serie A: Noslin il rider adesso corre in campo

RASSEGNA STAMPA - Una storia incredibile quella di Tijani Noslin. Con spirito di sacrificio e tanto lavoro è riuscito a coronare il suo sogno. Come racconta il Corriere dello Sport, a 21 anni, nel 2020, giocava nei dilettanti in Olanda e per mantenersi faceva il rider per Subway, una nota catena di fast-food. Militava in quinta serie indossando la maglia del DHSC. Poi la svolta. Fu l'ex vicepresidente ed ex fantasista dell'Inter Sneijder a scoprirne il talento e avvicinarlo al professionismo. Finisce prima in serie b e poi nella massima serie con il Fortuna Sittard. Lo step successivo lo ha portato in Italia con la maglia del Verona. In soli 6 mesi ha conquistato tutti trascinando l'Hellas alla salvezza. Baroni se ne è innamorato e ha scelto di portarlo con sé alla Lazio. Ancora un gradino più in alto per disputare la Serie A ai vertici e l'Europa League. Lo splendido gol in amichevole a Cadice lo fa arrivare con entusiasmo alla prima di campionato contro il Venezia. Da punta o da esterno, il rider Noslin è pronto a correre e a dare tutto per la Lazio in campo.