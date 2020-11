Lazio, dal Crotone al Milan passando per la Champions: il programma dei biancocelesti

Nazionali quasi alle spalle si può iniziare a pensare di nuovo al campionato. La Lazio è pronta a tornare in campo e a affrontare tutti gli impegni sella Serie A e di Champions League. Il bottino fino ad ora è stato esattamente uguale a quello dello scorso anno: 11 punti dopo 7 gare maturati grazie a 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei però in questa stagione la squadra di Inzaghi ha già incontrato tre big, Atalanta, Inter e Juventus e si trova a -6 dal Milan capolista mentre lo scorso anno a questo punto era a -8 dalla Juventus che occupava il primo posto.

Il calendario fino a dicembre non è proibitivo, anzi: si inizierà sabato in trasferta contro il Crotone alle ore 15:00, poi domenica 29 novembre in casa contro l'Udinese e di nuovo in trasferta contro lo Spezia il 5 dicembre. Ci sarà poi il Verona all'Olimpico il 12 dicembre e il Benevento il 15 al Vigorito. A ridosso di Natale due sfide importanti: prima il Napoli a Roma il 20 dicembre e poi il Milan a San Siro il 23. In mezzo a queste gare ci saranno anche le tre partite di Champions mancanti: lo Zenit sarà tra Crotone e Udinese, il Dortmund tra Udinese e Spezia e il Bruges tra Spezia e Verona. Insomma un novembre e un dicembre a forza quattro che deciderà una buona parte di questa nuova e particolare stagione.

Lazio, Immobile negativo: attesa per le visite di idoneità in Paideia

Lazio, enigma Luiz Felipe: fuori per infortunio o positivo al Covid?

