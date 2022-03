Lazio, dal Venezia al Venezia: Acerbi vuole riprendersi la squadra

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Prestazioni deludenti da cancellare e fiducia dei tifosi da riconquistare. Francesco Acerbi vuole riprendersi la Lazio e lunedì con il Venezia sarà ancora titolare. Contro gli arancioneroverdi al Penzo, nel girone di andata, si era fatto male riportando una lesione muscolare alla coscia sinistra. Da quel match in laguna, nel quale il numero 33 ha trovato anche il gol del momentaneo 1-2, sono passati 82 giorni di cui 51 li ha trascorsi in infermeria. Ace ha disputato uno spezzone con il Napoli ed è tornato dal primo minuto con il Cagliari mettendosi in mostra per attenzione e applicazione difensiva. Dieci partite al termine del campionato, Acerbi, leader indiscusso dello spogliatoio, vuole riprendersi la Lazio.