Lazio, Delio Rossi racconta: "L'Europa, la Coppa Italia e Rocchi - Pandev: che ricordi..."

RASSEGNA STAMPA - "L'esperienza alla Lazio è quella che ricordo con maggiore forza. Sono rimasto molto legato all'ambiente biancoceleste", esordisce così Delio Rossi ai taccuini de Il Cuoio. Il tecnico è uno dei grandi ex storici di Lazio e Fiorentina che si sfideranno all'Olimpico. Ha raccontato gli inizi, assolutamente non facili, sulla panchina biancoceleste con il passaggio da Cragnotti a Lotito, parlando poi dell'immediata qualificazione in Coppa Uefa e dei problemi con lo scandalo di Calciopoli. "Quell'estate nessun comune ci voleva in ritiro. Fummo costretti ad andare in Austria, lontano da tutti. E forse fu anche un bene perché ci isolammo e non pensammo solo al campo".

Dall'Europa al rischio retrocessione, però, è pesante: "Alla squadra dissi che non potevo farci niente. Ma anche che non avrei mollato di un centimetro. Nessuno si alzò, tutti furono concordi sull'andare avanti". A portare avanti la Lazio di Delio Rossi c'era una coppia di attaccanti che funzionava benissimo, ovvero quella composta da Rocchi e Pandev: "Avevano delle caratteristiche che li rendevano complementari", dice l'allenatore. L'emozione più speciale, però, è stata la vittoria della Coppa Italia nel 2009 contro la Sampdoria: "Il piazzamento in Champions è importante, ma quando il tuo nome resta nella storia per un successo così è una cosa completamente diversa".

Per concludere, Delio Rossi sceglie le gare più belle vissute sulla panchina della Lazio: "La vittoria in Coppa Italia, il 2-2 contro il Real Madrid e i derby". Di sfide contro la Roma il tecnico ne ha vinte diverse, per lui ogni volta era una soddisfazione enorme.