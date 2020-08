Lazio, Diamanti: "Gli Inzaghi hanno portato entusiasmo nel calcio italiano"

RASSEGNA STAMPA - Alessandro Diamanti ha trovato una seconda giovinezza in Australia. Il calciatore ha vinto il premio come miglior giocatore del campionato oceanico e a 37 anni ancora si diverte. Segue ovviamente il campionato italiano dove incorona Agnelli e Conte, rispettivamente come presidente e allenatore numeri uno. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, l'ex Bologna ha parlato anche dei tanti allenatori giovani che hanno portato entusiasmo e idee nel calcio italiano includendo anche Simone Inzaghi. Queste le sue parole: "Sono contento che in scena siano entrate facce nuove. Gli Inzaghi (Simone e Pippo), Gattuso, Liverani, poi ora vedremo in Serie A anche Stroppa con il Crotone e Italiano. E' bello che le società gli abbiano dato fiducia, perché porteranno idee nuove, tanto entusiasmo e anche tanta passione".