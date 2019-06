Lazio, dopo cinque anni Basta dice addio. E il Brescia ci pensa...

Arrivò durante l'estate 2014 in religioso silenzio, e in altrettanto silenzio se ne andrà: da domani a mezzanotte Dusan Basta non sarà più un giocatore della Lazio. Come riportato dall'odierna rassegna stampa di Radiosei, dopo cinque anni l'ex Udinese saluterà per sempre la Capitale. Nel suo palmares da laziale figurano una Supercoppa italiana e una Coppa Italia, più un gol nel derby nel 3-1 del 30 aprile 2017. A 34 anni (35 il prossimo 18 agosto) Basta lascia la Lazio a parametro zero. Resta da capire se continuerà a giocare oppure appenderà definitivamente gli scarpini al chiodo. Per lui le offerte non mancano: in passato il Bologna si era fortemente interessato a lui, adesso sembrerebbe il Brescia, neopromosso in Serie A, essere in vantaggio per affidare a Basta la corsia di destra.

