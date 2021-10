Lazio, è Immobile dipendenza: ecco i numeri completi senza Ciro

RASSEGNA STAMPA - La Lazio di Maurizio Sarri cade nettamente sul campo del Bologna. Un match troppo brutto per essere vero per i colori biancocelesti. A pesare, e tanto, è stata soprattutto l'assenza di Ciro Immobile. Se negli ultimi due anni, le aquile non hanno mai vinto senza il proprio bomber, i numeri non sono migliori riavvolgendo il nastro. Come sottolinea l'edizione odierna de La Repubblica, da quando è arrivato in biancoceleste la Lazio ha perso quasi la metà delle gare disputate. Nelle 26 partite giocate senza di lui, compresa quella di ieri, la Lazio ha vinto solo 7 volte, poi 12 ko e 7 pareggi. Numeri che fanno capire bene quanto sia fondamentale il numero 17 per le aquile