Lazio, è un Tavares al cubo: tre partite in una settimana e...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Non una, non due, ma ben tre potenziali partite consecutive per Tavares in una settimana. Non era mai capitato. O meglio, era capitato nel filotto Napoli (campionato), Ajax e Inter, ma in Olanda è subentrato e ha giocato solo 20 minuti. Come sottolinea il Corriere dello Sport, Baroni ha sempre preferito gestirlo visto l'infortunio subito ad Auronzo di Cadore e per cui è tornato a fine agosto contro il Milan. Ora però le scelte sono obbligate, c'era bisogno della migliore Lazio contro il Verona per tornare finalmente a vincere c'è bisogno della migliore domani in Europa League contro la Real Sociedad per archiviare definitivamente la qualificazione diretta.

In Europa non ci saranno Pellegrini, squalificato, e Hysaj, fuori lista, quindi la scelta è obbligata. Si potrebbe pensare a un cambio di formazione contro la Fiorentina domenica 26, ma la sfida è troppo importante per potersi permettere stravolgimenti. È difficile che Baroni possa rinunciare a Tavares in uno scontro diretto per l'Europa, a meno che ovviamente non abbia problemi fisici. E a proposito, il colpo al ginocchio subito al Bentegodi sembra ormai acqua passata. Se tutto andrà come deve andare, il terzino potrà riposarsi contro il Braga a fine gennaio.