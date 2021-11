Lazio, ecco il vice sugli esterni: Zaccagni una freccia in più per Sarri

Finalmente il vice sugli esterni. Finalmente Zaccagni, decisivo a Mosca dopo tanti, troppi acciacchi. Prima lo stiramento alla coscia, poi l'infortunio al ginocchio: dal suo sbarco a Roma, Mattia aveva saltato ben 7 gare, più di quante ne avesse disertate col Verona in due campionati. Arrivato nell'ultimo giorno di calciomercato una volta sfumato Kostic, i tifosi laziali hanno dovuto attendere due mesi per ammirare i suoi scatti. Sarri lo aveva punzecchiato proprio alla vigilia della sfida con la Lokomotiv: "In questo momento dà la sensazione di fare il compitino perché non si sente nelle gambe la condizioni migliore e quindi deve accumulare minuti". E in Russia ha risposto presente: prima qualche dribbling, poi attende la ripresa, l'ingresso di Pedro e si conquista il penalty. Immobile lo trasforma, ma è Zaccagni a spianare la strada della qualificazione alla Lazio.

DOPPIA CHANCE - Con Pedro acciaccato e Felipe Anderson stanco, Zaccagni sogna una nuova chance domenica al Diego Armando Maradona contro il Napoli. Il brasiliano è il giocatore più utilizzato dal tecnico (1429') e necessiterebbe di un turno di riposo. Tuttavia, riporta la rassegna stampa di Radiosei, viene complicato pensare che ci rinunci per un big match così importante. In tutti i casi, benedetta sia quest'abbondanza. Almeno sugli esterni. Se l'allenatore non si fida ancora dei giovanissimi Raul Moro e Luka Romero, ora ha un'alternativa in più. Non solo Zaccagni, ma anche Lazzari. Negli ultimi 10' di Mosca, proprio al posto dell'ex Verona ha esordito col botto anche Lazzari in versione ala. In vista di un nuovo tour de force tra Europa e Italia, Sarri si coccola i suoi ed esulta per qualche alternativa "ritrovata".