Lazio, emergenza difesa. Sarri studia altre mosse: una coinvolge Marusic

Due assenze al centro della difesa, mille riflessioni sulla soluzione più giusta da trovare. Luiz Felipe e Acerbi squalificati, Sarri pensa a come sostituire i due titolari. Entrambi pagano i cartellini rossi "regalati": il brasiliano contro l'Inter dopo l'abbraccio fuori luogo a Correa, il "Leone" per le proteste di Bologna. L'opzione più probabile, al momento, è la coppia formata da Patric e Radu. Ma, riporta la rassegna stampa di Radiosei, non possono essere esclusi neanche spostamenti o arretramenti. Hysaj ha riposato in Europa League, riprenderà il suo posto da titolare sulla fascia sinistra. Dall'altra parte qualche dubbio in più. E non solo per il solito ballottaggio tra Marusic e Lazzari. Il montenegrino potrebbe anche slittare in mezzo per affiancare Patric: in questo caso lascerebbe la fascia destra all'esterno ex Spal. L'altra ipotesi porterebbe Leiva abbassato sulla linea difensiva, con Cataldi in regia. A Formello, con Sarri in panchina, nessuna scelta sembra scontata.

