Inter, il rammarico di Materazzi: "Senza la sconfitta con la Lazio..."

Marco Materazzi analizza il percorso dell'Inter di Inzaghi. L'ex difensore nerazzurro ha rilasciato un'intervista in cui analizza il cammino sin qui di Dzeko e compagni che domenica scenderanno in campo contro la Juventus dopo la batosta in trasferta contro la Lazio. Queste le parole del difensore campione del mondo nel 2006 riportate dalla rassegna stampa di Radiosei: "Per trovare equilibrio mancano i risultati. Senza la sconfitta con la Lazio saremmo lì, invece ora dobbiamo recuperare punti su due squadre costruite per vincere. Zitto zitto, il Milan da due anni aggiunge pezzi"