Lazio - Empoli, possibile nuovo via libera alla vendita dei biglietti: i dettagli

La situazione legata al Covid ha scosso e non poco il mondo del calcio. Trenta positivi tra i calciatori e Governo che ha iniziato ad adottare nuove misure tra cui quella della diminuzione della capienza dal 75% al 50%. Per questo ieri è arrivata la sospensione della vendita dei tagliandi in vista del match della Befana contro l'Empoli. Uno stop imposto proprio dalla situazione in attesa che si faccia chiarezza sul da farsi.

Ripristino quindi dei posti a scacchiera con un massimo di 33.000 spettatori. La Lazio è al lavoro per risolvere la questione quanto prima e la situazione potrebbe sbloccarsi già nella giornata di oggi anche se solo per via telematica visto che i Lazio Style saranno chiusi. La società si aspettava una bella risposta in termini di pubblico vista la riduzione dei prezzi dei biglietti: Curve e Distinti a 10 euro, Tribuna Tevere a 20, Tribuna Tevere Top a 30, Tribuna Monte Mario a 40, ingresso gratuito per gli Under 14.

