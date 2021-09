Lazio, entro mezzanotte la lista per il campionato: la situazione

Calciomercato chiuso. Alle 20:00 della serata di ieri è suonato il gong finale, stop alle trattative per tutte le società. La Lazio ha chiuso questa sessione con l'arrivo di Mattia Zaccagni e adesso la rosa di mister Sarri è al completo. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei entro mezzanotte la società dovrà presentare quindi la lista definitiva per il campionato ed entro domani quelle per l'Europa League e da questo punto di vista dovranno essere fatte alcune valutazioni. Vavro, Durmisi, Lukaku e Jony sono rimasti senza squadra e soprattutto in difesa servirebbe un'integrazione almeno per quanto riguarda il numero dei giocatori. Luiz Felipe e Acerbi, Patric e Radu sono già dentro, a sinistra rimane solo Hysaj e per questo motivo nelle prossime ora si deciderà se aggregare un giocatore tra Durmisi e Lukaku.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Lazio, Sarri e un mercato diverso: ora apriamo le porte alla bellezza

Calciomercato Lazio, ecco tutti gli affari in entrata e in uscita della sessione estiva