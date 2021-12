Lazio, Felipe e la continuità: il punto debole del brasiliano preoccupa Sarri

RASSEGNA STAMPA - Il nuovo capitolo di Felipe Anderson alla Lazio è iniziato alla grande, a suon di entusiasmo e dribbling che solo lui sa fare. Sarri lo ha voluto fortemente. Gli ha dato la fiducia che gli era mancata negli ultimi anni e gli sta dando tutti gli strumenti per renderlo consapevole del talento che ha ma forse ancora non basta per poter allontanare quel suo lato cupo che ogni tanto si riaffaccia e lo blocca. La continuità è sempre stato un punto debole del brasiliano. Ha sempre alternato momenti di up a momenti di down, lo stesso Sarri disse che lo avrebbe aiutato a crescere anche sotto questo punto di vista. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, la continuità che ha avuto nelle prime 8 gare di campionato e che gli ha fatto realizzare 3 gol e due assist, è stata di nuovo interrotta. Chissà cosa accada nella testa di Felipe ma le sue paure e i suoi timori in campo sono tornati e preoccupano il tecnico biancoceleste. Si è visto nella gara contro il Napoli. Si deve riaccendere in fretta però perché c’è concorrenza, ha Zaccagni dietro che scalpita e che piano piano si sta facendo spazio per guadagnarsi un posto da titolare.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

I dottori Pulcini e Rodia ricorrono contro FIGC per inibizione decisa da CFA FIGC