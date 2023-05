Lazio, festa grande all'Olimpico per il decennale del 26 maggio: i nomi degli ex presenti

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, MARCOS ANTONIO IN GRUPPO. MARUSIC E VECINO OK FORMELLO - Marcos Antonio in gruppo, il brasiliano si rivede in campo coi compagni e salta soltanto la partitella conclusiva. Ci sono altri due allenamenti per rispondere presente e tornare tra i convocati con la Cremonese. Era rimasto fuori dalla trasferta di Udine per il... FORMELLO - Marcos Antonio in gruppo, il brasiliano si rivede in campo coi compagni e salta soltanto la partitella conclusiva. Ci sono altri due allenamenti per rispondere presente e tornare tra i convocati con la Cremonese. Era rimasto fuori dalla trasferta di Udine per il... WEBTV LAZIO, ZACCAGNI: "HO REALIZZATO IL MIO SOGNO. IL SEGRETO È..."- VIDEO All'evento di beneficenza 'La Lazio tifa Anti-Cipo Onlus' che si sta svolgendo a San Gemini, partecipa anche Mattia Zaccagni. Il biancoceleste, intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti, ha parlato dell'importanza della serata e delle emozioni provate... All'evento di beneficenza 'La Lazio tifa Anti-Cipo Onlus' che si sta svolgendo a San Gemini, partecipa anche Mattia Zaccagni. Il biancoceleste, intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti, ha parlato dell'importanza della serata e delle emozioni provate... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO, IL NAPOLI FISSA IL PREZZO DI OSIMHEN: LA CIFRA È DA BRIVIDI Per acquistare Victor Osimhen servono 160 milioni di euro. Sarebbe stata questa, almeno a detta del Mirror, la risposta del Napoli ai continui sondaggi del Manchester United per il bomber nigeriano. Secondo il tabloid britannico, gli azzurri avrebbero... Per acquistare Victor Osimhen servono 160 milioni di euro. Sarebbe stata questa, almeno a detta del Mirror, la risposta del Napoli ai continui sondaggi del Manchester United per il bomber nigeriano. Secondo il tabloid britannico, gli azzurri avrebbero...