Lazio, finalmente si gioca! Oggi a Formello la prima partita regolamentare

Alle ore 10 scatterà la prima partitella regolamentare sul campo di Formello. Finalmente, vien da dire! Inzaghi non dovrà più gestire spazi e uomini e potrà far partire ufficialmente le prove anti-Atalanta, ad 11 giorni dal match di domenica prossima contro i bergamaschi. Lo staff tecnico potrà contare su 22 uomini: mancano ancora Lukaku e Lulic, oltre agli acciaccati Adekanye, Leiva, Cataldi Jony. Niente di preoccupante per questi ultimi tre. Inzaghi potrà da oggi preparare la partita che riaprirà la stagione biancoceleste, portandosi dietro qualche giovane della primavera e potendo contare sui big, pronti allo sprint finale che vuole e deve continuare a mantenere le sembianze di un sogno bellissimo.