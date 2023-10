Lazio-Fiorentina, prezzi alti e pochi paganti: il dato aggiornato

Fonte: Fabrizio Parascani

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA. Stasera, la Lazio sarà di scena all'Olimpico contro la Fiorentina. I biancocelesti, dopo le vittorie contro Atalanta e Sassuolo, proveranno a centrare il terzo successo consecutivo in campionato. Per l'occasione, come riporta il Corriere dello Sport, sono prevista circa 35 mila spettatori: 30 mila abbonati e cinquemila paganti. I prezzi alti dei settori popolari, 40 euro per la Curva Maestrelli e i Distinti non hanno incentivato i tifosi acquistare il biglietto.

La Lazio, lo scorso maggio aveva festeggiato la qualificazione in Champions davanti a 65 mila persone. In questa stagione prevedere un sold-out al momento sembra piuttosto complicato. La politica societaria di alzare i prezzi dei tagliandi non sta pagando in termini di pubblico, soprattutto in quelle gare dove il richiamo può essere minore. Va considerato che la prossima settimana, la Lazio sarà impegnata contro il Feyenoord in una gara fondamentale in ottica Champions e per questa ragione molti tifosi sono stati costretti a scegliere quale gara seguire sugli spalti per mere ragioni economiche.