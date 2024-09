Lazio - Flaminio, prosegue l'iter: quando ci sarà il prossimo incontro

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - È una gara su tre fronti quella per lo Stadio Flaminio. Oltre al progetto della Lazio - com'è noto - ci sono in corsa anche quelli della joint venture tra Cassa Depositi e Credito Sportivo, più quello della Roma Nuoto. L'idea in Campidoglio è quella di procedere con una tripla conferenza dei servizi, così da valutarle tutte parallelamente e andare avanti eventualmente con quella che riceverà il via libera di tutte le istituzioni coinvolte nell'iter autorizzativo.

In tal senso - riferisce il Corriere dello Sport - si attende la riattivazione da parte del Comune per esaminare il progetto della Roma Nuoto. Entro il 20 settembre potranno essere richieste integrazioni documentali, mentre la chiusura è comunque prevista per il 20 ottobre. Tra fine settembre e inizio ottobre, infine, è il programma il nuovo incontro tra Lazio e amministrazione comunale, in cui dovrebbe esser presentato da Lotito il piano di pre-fattibilità in via formale, così da poter dare ufficialmente via all'iter.

