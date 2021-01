Lazio, Gottardi: "Il derby ha dato una spinta alla mia carriera"

Parli del derby e uno dei personaggi che viene in mente è certamente Guerino Gottardi. Il 21-01-1998 fu una sua zampata a decidere il quarto di finale di ritorno di Coppa Italia, fu il terzo sigillo della Lazio nella stagione del famoso 4 su 4. Le parole dell'ex calciatore riportate dallo speciale Il Cuoio: "Quello è senza dubbio il ricordo più bello dei derby giocati. È stato il mio derby. Una partita speciale che ha dato una spinta alla mia carriera. Diciamo che è stato l'inizio di un percorso che mi ha portato a vivere momenti indimenticabili: quel derby, la finale di Coppa Italia e le vittorie che quella squadra fu in grado di inanellare negli anni a seguire. Diciamo che è iniziato tutto da lì. Da quel derby". Gottardi ha aggiunto di essersi reso conto dell'importanza di quel gol a distanza di giorni o forse di anni, e di essersi ritagliato un posto nel cuore dei tifosi. Se ancora a distanza di quasi 23 anni si parla del gol di Gottardi qualcosa vorrà pur dire. Tra i compagni era Nesta a sentire di più la partita, mentre per quanto riguarda le coreografie Gottardi non dimenticherà mai quella realizzata dalla Curva Nord il 18 febbraio 1996: le stelle, la luna, i pianeti, la terra e le bandiere della Lazio, un'opera d'arte, sembrava di stare nello spazio. Sul campo lo decise Beppe Signori, ma tutti ricordano quella partita per il colpo di mano di Marco Lanna.

