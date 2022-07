Lazio, grandi novità ad Auronzo: dalla presentazione alle parole di Sarri

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Il giorno tanto atteso è finalmente arrivato, i tifosi sono impazienti. Questa sera, sotto le Tre Cime di Lavaredo alle ore 21 allo Zandegiacomo ci sarà la presentazione ufficiale della squadra davanti ai tifosi presenti. Non solo, perché, almeno per ora, i sostenitori potranno avere davanti a loro tutti i nuovi acquisti della Lazio, in attesa che la manovra di mercato possa portare ad altri colpi di scena. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, questa sera a rompere il silenzio molto probabilmente saranno le prime parole di Maurizio Sarri dopo le ultime che aveva rilasciato a fine campionato. Questo martedì però sarà pieno di novità perché nel corso della festa ci sarà la presentazione della maglia da trasferta targata Mizuno. La nuova casacca sarà bianca con maniche azzurre e chissà che non possa essere utilizzata per la partita di giovedì contro il Primorje. Tutto pronto dunque, una manciata di ore e presto il popolo biancoceleste potrà deliziarsi di un vero spettacolo.